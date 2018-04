Netanyahou s’entretient du futur gazoduc avec les dirigeants grec et chypriote

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou s’est entretenu mardi par téléphone avec le Premier ministre grec Alexis Tsipras et celui de Chypre Nicos Anastasiades. L’entretien a porté sur le sommet entre les trois pays qui aura lieu le mois prochain au sujet du gazoduc israélien qui traversera les eaux territoriales de ces deux pays pour arriver en Europe occidentale via l’Italie. Cette rencontre triparite sera destinée à faire avancer ce gigantesque projet. Elle aura lieu également dans une période de tension accrue entre Israël et la Turquie mais aussi entre la Turquie et Chypre, Ankara interdisant l’accès aux eaux territoriales de la Chypre du Nord – occupée par la Turquie – et exigeant que ces gisements lui reviennent.

Les relations entre Israël, la Grèce et Chypre sont excellentes depuis quelques années, notamment dans les domaines de l’énergie, de la sécurité, de la technologie, du commerce et du tourisme. Les relations personnelles entre les trois chefs de gouvernement sont également très bonnes, et ceci malgré le fait qu’Alexis Tsipras soit d’extrême gauche! Pour des raisons géostratégiques régionales, une partie de la coopération entre ces trois pays est maintenue dans la discrétion.

Israël, Chypre et la Grèce souhaitent coopérer étroitement pour exporter le gaz naturel découvert dans les eaux territoriales israéliennes et chypriote. Un protocole d’accord avait été signé l’an passé accompagné d’un plan d’infrastructures d’un montant de plusieurs dizaines de milliards de shekels.

Ces trois pays ont également des bonnes relations et des intérêts régionaux communs avec l’Egypte, qui est également en voie de devenir exportatrice de gaz naturel. Les compagnies Delek et Noble Energy ont signé il y a quelques mois un contrat avec la compagnie égyptienne Dolphinus, tout comme la compagnie chypriote Aphrodita. Il est notamment question d’installer un pipeline en direction de l’Egypte pour y acheminer du gaz israélien et chypriote en attendant que les gisements égyptiens soient exploitables.

Photo Amos Ben Gershom / GPO