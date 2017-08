Discours magistral de Netanyahou en Samarie: « Aucune localité ne sera démantelée »

Le Premier ministre et son épouse Sarah assistaient lundi soir à une très grande soirée organisée en l’honneur des cinquante ans de la libération et du repeuplement juif de la Judée-Samarie. Le grandiose événement était organisé à Barkan par le conseil régional de Samarie dirigé par le très dynamique Yossi Dagan.

Prenant la parole, Binyamin Netanyahou a dit d’emblée: « Mes amis, je dois vous le dire, mais le développement de la Samarie a repris. Nous avons vécu une période difficile (les années Obama) mais la construction et le développement ont repris. Aucun gouvernement n’a autant construit dans cette région que ceux que je dirige » (ce qui n’est pas forcément exact selon les statistiques…).

Il s’est attiré les ovations lorsqu’il a dit: « Aucun village juif ne sera plus démantelé en Erets Israël car l’expérience nous a montré que cela n’amène aucunement la paix bien au contraire. Nous avons fait cela dans le Goush Katif et avons reçu des roquettes et des missiles en retour. Il n’y aura plus jamais cela. Nous préserverons ces régions tout comme elles nous préservent en tant qu’atouts stratégiques pour Israël ».

Le Premier ministre a également exprimé son émotion de se trouver en Samarie: « Non loin de là se trouve une école qui porte le nom de mon père, le Prof Bentzion Netanyahou z.l., amoureux d’Erets Israël et convaincu de l’Eternité d’Israël (Netsa’h Israël). Je suis arrivé ici en Samarie pour la première fois, il y a presque cinquante ans, comme soldat de Tsahal et je me souviens de l’émotion qui m’avait envahi de marcher dans les pas de mes lointains ancêtres. Je connais beaucoup d’endroits de cette région pour avoir beaucoup lu sur ce sujet. Je me souviens de mon émotion à Shilo, siège de rois d’Israël. Cet endroit était encore abandonné losque j’y étais, mais je m’étais dit qu’un jour il y aurait là un grand village et un musée. Et j’ai eu le grand honneur d’y contribuer. Aujourd’hui des milliers de personnes venues du monde entier s’y rendent pour voir les preuves de nos droits sur Erets Israël.

Puis, il s’est adressé au président du conseil régional Yossi Dagan: « A vous Yossi et aux dirigeants du conseil, aux membres du conseil des localités juives de Judée-Samarie, mes frères, mes associés. Nous préservons ensemble le repeuplement juif. Nous le faisons avec doigté, intelligence et responsabilité. Nous construisons des routes de contournement pour améliorer la sécurité, nous agissons pour l’éducation, l’industrie et l’emploi. C’est un véritable plaisir de voir comment cette région se développe (…) Nous le faisons car c’est notre pays, c’est l’héritage de nos pères. Nous ne nous inclinerons ni ne reculerons. Nous préserverons la Samarie face à tous ceux qui veulent nous en déraciner. Au contraire, nous allons consolider nos racines, construire, renforcer et repeupler ».

Puis il a conclu: « Je suis venu ici en Samarie pour saluer votre esprit pionnier, votre dévouement, votre foi, votre persévérance. Je suis venu pour me rendre compte de mes propres yeux de la concrétisation des paroles de nos prophètes. Je suis venu depuis Jérusalem et je reviendrai. Mes chaleureuses bénédictions à vous et mazal tov à la Samarie! ».

La nombreuses assistance à longtemps applaudi ce discours sioniste que l’on n’a plus tellement l’habitude d’entendre.

