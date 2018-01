Netanyahou révèle: « Israël a fait éviter des attentats-catastrophe en Europe

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a reçu mardi les ambassadeurs des pays membres de l’Otan. La réception s’est déroulée à l’ambassade de Grèce, à l’initiative de l’ambassadeur Bikas Konstantinos.

Le chef du gouvernement israélien a dressé un état des lieux de la situation au Proche-Orient et a insisté sur l’équivalence des terrorismes provenent de l’Islam sunnite (Al-Qaïda – Daech) et de l’Islam chiite téléguidé par l’Iran, qui menacent non seulement la région mais aussi le monde libre.

Concernant Daech, Binyamin Netanyahou a souligné qu’Israël vient en aide à l’Europe par deux moyens: des services de renseignements de très haute qualité et la lutte contre la création d’un « Daech-Occidental » dans le Sinaï qui viendrait remplacer les bases perdues de Syrie et d’Irak.

Pour ce qui relève des renseignement, le Premier ministre a révélé qu’Israël a déjà permis de sauver de très nombreuses vies en Europe en fournissant des informations sur des dizaines d’attentats en préparation dans des pays européens, dont certains auraient pu être des méga-attentats, notamment contre des avions ou au moyen d’avions-suicides. Il a ainsi rappelé aux ambassadeurs de l’Otan qu’Israël est la base avancée la plus forte dans la région pour combattre l’Islam radical.

Binyamin Netanyahou a également évoqué la question iranienne: « Pourquoi est-ce si important? Car l’Iran, je cite Henry Kissinger, ‘est une mission, pas un Etat’. Et cette ‘mission’ est de créer une hégémonie régionale sous la coupe de l’Islam chiite radical. Nous (Israël) sommes le ‘Petit Satan’, vous Européens êtes le ‘Moyen Satan’ et les Etats-Unis sont pour eux le ‘Grand Satan’. Mais l’Iran a un programme pour chacun. C’est un pays dangereux car il s’agit d’une rencontre entre une idéologie totalitaire et radicale et un programme nucléaire. La première tâche est donc de les empêcher de se doter de la bombe atomique. Ensuite, il faut leur barrer la route à la constitution d’un empire territorial qui irait de Téhéran jusqu’à Tartos sur la côté méditerranéenne de la Syrie, car les but des Iraniens est de contrôler tout le Moyen-Orient. Il faut donc tout faire pour que les Iraniens ne prennent pas pied en Syrie et y établissent des bases. Et nous joignons les actes aux paroles. N’oubliez pas que ce scénario n’est pas dans l’intérêt des Européens non plus! »

Le Premier ministre a expliqué aux ambassadeurs que l’objectif des Iraniens en Syrie est d’y introduire près de cent-mille combattants chiites étrangers, venus de diffrents pays, et d’en faire une armée à la solde de Téhéran.

On savait qu’Israël apporte son aide concrète à l’Europe dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Ce qui rend encore plus inadmissibles les camouflets qu’inflige régulièrement l’Union européenne à Israël sur les plans politiques et diplomatiques.

Photo Haïm Zach / GPO