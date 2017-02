Netanyahou rencontre le secrétaire d’Etat américain

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou, qui se trouve aux Etats-Unis depuis le début de la semaine, a rencontré mardi soir à Washington le Secrétaire d’Etat américain Rex Tillerson. Au cours de l’entretien, qui a duré deux heures, un grand nombre de sujets ont été abordés portant sur des questions régionales avec, en priorité, le problème de l’Iran.

Cet échange s’est déroulé dans une atmosphère cordiale et Netanyahou a invité son interlocuteur à venir en Israël ‘afin de renforcer les liens directs entre le secrétaire d’Etat et son équipe et le cabinet du Premier ministre israélien’.

Ce mercredi, vers midi, Netanyahou doit être accueilli avec tous les honneurs à la Maison Blanche. Il aura ensuite un long entretien avec Donald Trump et les deux chefs d’Etat tendront ensuite, à l’issue de leurs discussions, une conférence de presse commune.

Quelques heures avant cette rencontre jugée décisive pour l’avenir des relations entre Israël et les Etats-Unis, un proche de Trump a laissé entendre que le président américain était en faveur de la paix entre Israël et les Palestiniens mais ne restait pas fixé pour autant sur la ‘solution des deux Etats’. Il a précisé que Trump souhaitait la signature d’un accord de paix « que ce soit par l’intermédiaire de la ‘solution des deux Etats’, si c’est que ce que veulent les deux camps, ou par un autre moyen ».

Et d’affirmer : « Une solution de ‘deux Etats’ qui n’apporte pas la paix ne peut être un objectif souhaitable. Nous n’allons pas imposer nos directives aux protagonistes pour l’obtention d’une paix’. Photo Avi Ohayon – Aroutz 7