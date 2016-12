Netanyahou remet en place les dirigeants qui lui souhaitent « Hanouca sameah »

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a pris soin de rédiger une réponse mi-cinglante mi-sarcastique à l’intention des dirigeants des pays qui ont trahi Israël au Conseil de sécurité et ont envoyé un peu plus tard des voeux de « Hanouca sameah' » au gouvernement et aux citoyens juifs israéliens.

« J’ai vu que des dirigeants qui ont voté contre nous au Conseil de sécurité ont pris soin ensuite de nous adresser leurs voeux de ‘Hanouca sameah’. Je ne crois pas qu’ils aient réellement saisi le sens de cette fête. Le peuple juif célèbre Hanouca en souvenir des Hasmonéens et de leur victoire contre les Gréco-syriens en Judée. Une partie des combats entre les Juifs et les Grecs s’est déroulée dans la région de Modiin, des deux côtés de ce que vous appelez la ‘ligne verte’ (…) Après la victoire les Hasmonéens ont réinauguré le Temple de Jérusalem qui avait été souillée par les Grecs et rallumé le chandelier qui y brûlait chaque jour. Cela se passait sur le Mont du Temple que vous appelez aujourd’hui ‘territoire palestinien occupé’. Comment pouvez-vous nous souhaiter bonne fête de Hanouca et en même temps nier complètement le lien profond qui nous lie au Mur occidental, à Jérusalem ou à d’autres lieux de notre pays??! En dépit de la résolution du Conseil de sécurité, nous étions là avant, et nous serons là après! »

Binyamin Netanyahou s’est également emporté à juste titre sur sa page Facebook contre certains dirigeants de gauche et les grands médias, qu’il a accusés « de s’être délectés de plaisir après le vote de cette résolution anti-israélienne presque de la même manière que l’ont fait le Hamas et l’Autorité Palestinienne ». Il leur a reproché qu’à chaque de ne voir qu’un seul responsable dans ce vote: le gouvernement israélien et lui-même. « Après cela, il n’est pas difficile de comprendre pourquoi la population du pays est plus intelligente qu’eux et ne les porte plus au pouvoir! », rajoute le Premier ministre.

Photo Marc-Israël Sellem / POOL