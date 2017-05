Netanyahou réagit à la nouvelle résolution de l’Unesco

Le Premier ministre israélien a réagi à la nouvelle résolution de l’Unesco adoptée mardi et qui nie la souveraineté israélienne sur la Vieille ville de Jérusalem. Il a d’abord noté la réduction du nombre de pays ayant voté en faveur de cette motion déposée par les pays arabes et l’Autorité Palestinienne par rapport aux deux autres votées précédemment: 22 pays, contre 32 il y a un an et 26 il y a six mois. Il a attribué ce relatif succès aux efforts diplomatiques israéliens.

Dans le cadre du Concours biblique traditionnel de Yom Haatsmaout il a déclaré: « Il n’y a pas d’autre peuple au monde pour qui Jérusalem est aussi importante et sainte, et ce ne sont pas les débats à l’Unesco qui modifieront cela ». Il a rajouté que grâce aux Etats-Unis, cette situation qui prévaut dans les instances internationales allait progressivement changer radicalement.

Cette résolution, lors de laquelle la France s’est lâchement abstenue, a été condamnée par la classe politique en Israël excepté Meretz et la Liste arabe unifiée.

Photo Wikipedia