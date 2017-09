Netanyahou: « Nos contacts avec des pays arabes n’ont jamais été aussi florissants »

Lors du traditionnel toast de Roch Hachana au ministère des Affaires étrangères, le Premier ministre a indiqué que jamais dans l’histoire de l’Etat d’Israël, les relations avec des pays arabes sunnites n’auront été aussi bonnes qu’à l’heure actuelle, « même en comparaison avec des pays avec lesquels nous avons signé des accords ». Binyamin Netanyahou n’a pas souhaité entrer dans les détails mais a révélé que les contacts ont lieu dans divers domaines et par différents canaux.

Par contraste, il a dénoncé l’attitude de l’Autorité Palestinienne « qui n’a toujours pas modifié d’un iota ses conditions pour un accord politique qui sont inacceptables pour une large majorité de la population israélienne ». Le Premier ministre a noté que l’amélioration des relations avec certains pays arabes se produit malgré l’impasse du processus avec l’Autorité Palestinienne.

Concernant les relations avec la Russie de Vladimir Poutine, Binyamin Netanyahou a noté un changement significatif dans ces relations du fait d’intérêts communs entre les deux pays. Il a insisté sur la coordination stratégique qui se renforce entre les deux armées et les gouvernements à propos de la situation en Syrie.

Le Premier ministre a enfin noté avec satisfaction le changement positif pour Israël qui s’est produit avec l’arrivée au pouvoir de Donald Trump à Washington, l’amélioration des relations entre Israël et l’Union européenne et a souligné la diversification considérable des liens diplomatiques et économiques d’Israël en direction de l’Extrême-Orient, de l’Asie centrale, de l’Afrique et dans quelques jours de l’Amérique du Sud.

