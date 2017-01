Netanyahou : ‘Nous luttons contre ce fléau et nous en viendrons à bout’

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou s’est rendu dans l’après-midi sur les lieux de l’attaque terroriste perpétrée par un terroriste au volant d’un camion. Arrivé sur place, il a déclaré : ‘Nous sommes ici après un attentat particulièrement cruel et tragique au cours duquel quatre militaires ont été assassinés, trois soldates et un soldat. Nous connaissons l’identité du terroriste et d’après les éléments que nous avons en main, il soutenait le groupe ‘Etat islamique’ ».

Il a ajouté : « Nous avons encerclé Jabel Moukhaber, le quartier d’où il venait, et nous procédons à d’autres opérations sur lesquelles je ne peux donner aucune information. Je viens d’avoir un entretien avec le ministre de la Défense, le chef d’état-major et le directeur du Shin Bet et d’autres encore, sur les actions qu’il va falloir entreprendre ».

Netanyahou a ensuite souligné : « Nous avons assisté récemment à une série d’attentats et il est possible qu’un lien existe entre eux en France, à Berlin et maintenant à Jérusalem. Nous luttons contre ce fléau et nous en viendrons à bout ».

Netanyahou a conclu: “Je tiens à adresser mes condoléances aux familles endeuillées et bien entendu mes vœux de prompt rétablissement aux blessés. Nous vaincrons ce terrorisme comme nous avons vaincu les précédents. Il existe une série d’opérations, dont je ne donnerai aucun détail ici, que nous allons devoir lancer pour nous assurer que de telles attaques ne se reproduisent plus, que nous parviendrons à déjouer ».