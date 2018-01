Netanyahou: « L’Unrwa doit disparaître! »

Si le Premier ministre israélien a une position moins tranchée que celle de l’Administration américaine sur la manière d’assécher l’Unrwa, il est par contre entièrement d’accord avec l’idée que cette agence de l’ONU en faveur des seuls « réfugiés palestiniens » est superflue, nocive et anachronique.

En préambule du conseil des ministres hebdomadaire, Binyamin Netanyahou a précisé sa pensée sur cette question:

« Je suis entièrement d’accord avec les sévères critiques émises par le président Trump envers l’Unrwa. Il s’agit d’une organisation qui perpétue le statut de réfugiés des Arabes palestiniens ainsi que le narratif du droit du retour qui est en fait l’élimination de l’Etat d’Israël. Cette organisation doit disparaître. Il s’agit d’une organisation créée il y a 70 ans exclusivement pour les Palestiniens alors qu’il existe déjà le Haut Comité pour les Réfugiés (HCR) qui est chargé de s’occuper de tous les réfugiés dans le monde. A l’Unrwa uniquement, le statut de réfugié passe de génération en génération. C’est ainsi qu’il y a aujourd’hui des arrière-petits-enfants de réfugiés, et si la situation perdure, il y aura dans 70 ans des arrière-arrière-petits-enfants de réfugiés! Cette situation absurde doit cesser. J’ai donc proposé la solution suivante aux Américains: l’argent qu’ils versent annuellement à l’Unrwa devra progressivement être versé au Haut Comité pour les Réfugiés en établissant des critères clairs pour que le HCR aide les vrais réfugiés et non les réfugiés fictifs ».

Photo Yonatan Sindel / Flash 90