Netanyahou : ‘L’Iran est la plus grande entité terroriste du monde’

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a assisté lundi matin à la cérémonie organisée au ministère des Affaires étrangères à Jérusalem à l’occasion du 25e anniversaire du terrible attentat contre l’ambassade d’Israël à Buenos Aires, en Argentine.

Rappelons que 29 personnes ont été assassinées et plus de 220 autres ont été blessées dans l’explosion meurtrière survenue le 17 mars 1992. Dans le discours qu’il a prononcé au cours de la commémoration, Netanyahou a tenu à rappeler que l’Iran avait orchestré cet attentat.

« Nos efforts pour contrecarrer les plans de l’Iran continuent jusqu’à ce jour, a-t-il souligné. Nous avons tout de suite compris que l’Iran était derrière cette attaque atroce. L’Iran l’a lancée, planifiée, et à cause de l’Iran, le Hezbollah a été capable de la perpétrer ».

« L’Iran est la plus grande entité terroriste du monde entier, a encore affirmé Netanyahou. L’Iran cherche à acquérir des armes nucléaires et travaille sur la production de missiles balistiques. L’Iran sème les germes de l’instabilité dans toute la région et continue de menacer Israël de destruction ». Citant ensuite l’avis d’experts, Netanyahou a indiqué que ’80 % des problèmes de sécurité d’Israël provenaient de l’Iran’.