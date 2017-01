Netanyahou: « L’ambassade des Etats-Unis doit être transférée à Jérusalem »

Dès dimanche matin, le bureau du Premier ministre avait publié un communiqué qualifiant de « stupides » les allégations selon lesquelles ce serait Binyamin Netanyahou lui-même qui aurait demandé au président Donald Trump de reporter sa décision de transférer l’ambassade américaine à Jérusalem.

Et en préambule du conseil des ministres hebdomadaire, le Premier ministre a également évoqué lui-même la question: « Je soutiens totalement la promesse de Donald Trump de transférer l’ambassade à Jérusalem. Non seulement cela, mais je suis d’avis que toutes les ambassades étrangères passent à Jérusalem. Et je suis convaincu qu’avec le temps elles finiront pas y être ».

Au-delà des déclarations sans ambiguïtés des uns et des autres, il reste toutefois une petite zone d’ombre: apparemment, les deux côtés sont d’accord sur le principe. Mais c’est dans son application concrète et le calendrier qu’il peut y avoir du « jeu », toujours au nom d’une « vision de la situation globale » qui imposerait de temporiser

L’avenir dira!

Photo Wikiwand