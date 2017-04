Netanyahou: l’aide aux handicapés augmentera bientôt

Suite aux manifestations organisées par des handicapés, leurs familles et les organisations qui les entourent, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a évoqué la question lors d’une soirée du Likoud à Kfar Hamaccabiah à l’occasion de la fête de Pessah’.

Auparavant il avait rencontré des handicapés lourds et leurs familles et avait exprimé son émotion face à ces situations très difficile. Il les avait assurés que l’Etat respectera sa mission de solidarité et leur viendrait en aide.

Il a annoncé que des budgets seraient bientôt débloqués pour les handicapés et les organisations qui s’en occupent.

Photo