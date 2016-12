Netanyahou : ‘l’administration Obama est derrière cette résolution’

Le vote anti-israélien de l’Onu, rendu possible à cause de la défection des USA, alliés d’Israël, suscite encore l’effervescence. Dès l’ouverture du conseil des ministres, Netanyahou a déclaré : « Je partage le sentiment de colère et de frustration des membres du gouvernement suite à cette résolution insensée et hostile à l’Etat d’Israël adoptée de façon indigne au Conseil de Sécurité ».

Le Premier ministre a accusé le gouvernement américain d’être responsable de cette décision : « D’après les informations qui nous sont parvenues, nous n’avons aucun doute que c’est l’administration Obama qui est derrière cette résolution, qui a arrangé sa formulation et qui a demandé de la faire passer ».

Il a ensuite rappelé que cela allait clairement à l’encontre de la politique américaine traditionnelle qui avait pris l’engagement de ne pas tenter d’imposer des conditions sans règlement permanent ». Et d’évoquer la promesse d’Obama, datant de 2011, de ne pas entreprendre une telle démarche.

Netanyahou a ensuite affirmé que ‘tout serait mis en œuvre afin qu’Israël ne sorte pas lésé de cette résolution honteuse’. Il a ensuite recommandé à ses ministres de faire preuve de discernement, de responsabilité, et de sang-froid tant en actes qu’en paroles’.