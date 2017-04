Netanyahou: ‘Israël est un prodige historique’

Les premières commémorations du Yom Hazikaron ont débuté dimanche après-midi à Jérusalem par une cérémonie en souvenir des soldats et des civils tués pendant les guerres et les attentats . L’événement s’est déroulé au Beit Yad Labanim en présence du Premier ministre Binyamin Netanyahou, du président de la Knesset Youli Edelstein, de proches parents des victimes et d’un certain nombre de personnalités.

Dans son discours, Netanyahou a souligné qu’Israël était ‘un prodige historique’, de par sa création et ses réalisations considérables. Il a ajouté qu’il se distinguait également par son attitude ferme, ‘comme une muraille’, face à ses ennemis, sans montrer la moindre faiblesse. Et de préciser : « Ce n’est que de cette façon que nous parviendrons à la paix avec ceux, parmi nos ennemis, qui la souhaitent ».

« En même temps, a-t-il affirmé, pendant cette longue période d’affrontements, nous gardons toujours une figure humaine et dirigeons une société démocratique, libre, florissante et morale mais pour cela, il nous a fallu payer un prix très lourd sur le plan personnel et au niveau de la nation ».