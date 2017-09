Netanyahou dit « non » au Premier ministre suédois

Binyamin Netanyahou fait parfois « du Begin » en n’hésitant pas à remettre en place des dirigeants de pays étrangers qui ont une attitude hostile envers l’Etat d’Israël. Lors de son prochain séjour à New York dans le cadre de l’Assemblée générale des Nations-Unies, le Premier ministre israélien s’entetiendra en marge avec un certain nombre de dirigeants de la planète, la plupart de temps à leur demande, il faut le noter. Il s’agit notamment des dirigeants du Japon, du Brésil, de Panama et du Rwanda.

Mais dans la liste d’attente, Binyamin Netanyahou a eu le courage d’opposer un refus, celui de rencontrer son homologue suédois Stefan Löfven. Raison officielle: problèmes d’emploi du temps, ce qui en langage diplomatique signifie « refus poli ».

Il s’agit de la deuxième année consécutive où Binyamin Netanyahou refuse de rencontre le chef du gouvernement sudéois car ce dernier, après son élection en 2014, s’était empressé de faire voter par son gouvernement la reconnaissance officielle de « l’Etat de Palestine », première décision de cette nature par un gouvernement européen. Ne parlons pas des nombreuses déclarations calomnieuses particulièrement hostiles à Israël faites par la ministre suédoise des Affaires étrangères Margot Wallström, qui est devenue persona non grata en Israël.

Le Premier ministre israélien fait passer – avec raison – le message clair selon lequel on ne s’attaque pas impunément à Israël. La Suède et tout particulièrement ses gouvernements socialistes très ancrés à gauche est depuis des années en pointe parmis les Etats de l’Union européenne dans ses critiques envers Israël et son indulgence envers l’Autorité Palestinienne.

Photo Illustration