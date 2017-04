Netanyahou condamne l’attaque chimique en Syrie

Au cours d’une cérémonie en souvenir de l’ancien président de l’Etat Haïm Herzog z’l, décédé en 1997, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a évoqué dans son discours l’attaque chimique sur Idlib en Syrie qui a fait plus d’une centaine de morts. Il a déclaré : « L’Etat d’Israël condamne avec vigueur l’utilisation de l’arme chimique quelle qu’elle soit et plus particulièrement lorsqu’elle est dirigée sur des civils et des enfants sans défense ». Il a ajouté : « L’Etat d’Israël appelle la communauté internationale à respecter ses engagements pris en 2013 et à achever le retrait de toutes les armes chimiques se trouvant encore en Syrie ». Le ministre de l’Education Naftali Benett, leader du parti Habayit Hayehoudi, a demandé au Premier ministre de réunir d’urgence le cabinet ministériel de la sécurité pour débattre de l’attaque chimique en Syrie.