Netanyahou: « Je compte remporter les élections de 2019! »

Lors de sa conférence de presse en Argentine, le Premier ministre israélien a été également interrogé sur la politique intérieure israélienne et notamment sur les enquêtes qui le concernent. Suite aux rumeurs qui ont couru ces derniers jours sur ses intentions supposées de provoquer de élections anticipées, Binyamin Netanyahou s’est voulu clair: « Je n’ai l’intention ni de démissionner ni de provoquer des élections anticipées. Je mènerai ce mandat jusqu’à son terme et je mènerai le Likoud à la victoire en 2019 ».

Le Premier ministre a souligné qu’il bénéficie d’un soutien massif de la part des cadres et militants du Likoud, « identique voire supérieur encore à ce qu’il fut en 1996 ». Il a cité les réunions ou les rassemblements de soutien pour lui et son épouse ainsi que les innombrables manifestations d’amitié et de soutien de la part de simples citoyens dans la rue.

Les sondages lui donnent raison les uns après les autres. Il reste à souhaiter que le Conseiller juridique du gouvernement en fasse autant…

Photo Avi Ohayon / GPO