Netanyahou en Chine : rencontre avec des patrons de grandes entreprises

Le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou effectue en ce moment une visite en Chine avec une importante délégation à l’occasion du 25e anniversaire de l’instauration de relations diplomatiques entre Pékin et Jérusalem. Dans le cadre de ce séjour, il a rencontré 11 patrons des coopératives les plus importantes de Chine dont certaines investissent déjà en Israël.

Dans son allocution, Netanyahou a souligné que ces investissements chinois en Israël allaient permettre la création de nouveaux emplois et lier l’industrie israélienne aux grands marchés chinois. Et de préciser : « C’est bon pour les citoyens israéliens et pour l’économie du pays ».

Netanyahou a participé par ailleurs à un forum économique auquel ont été invités plus de 600 hommes d’affaires chinois et israéliens. Il était accompagné pour ses rencontres par le ministre de l’Environnement Zeev Elkin (Likoud) et par le ministre de la Santé Yaakov Litzman (Yaadout Hatora). Photo Haim Zach/GPO Flash 90