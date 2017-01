Netanyahou : ‘une campagne médiatique est orchestrée contre moi’

Le Premier ministre israélien a tenu à réagir à ce qu’il a appelé une ‘campagne médiatique sans précédent orchestrée contre lui’ suite à l’enquête dont il fait l’objet ces derniers temps.

Dans son intervention, il a estimé qu’elle avait pour objectif de faire tomber le gouvernement du Likoud qu’il dirigeait. « Cette campagne de propagande, a-t-il affirmé, est destinée à exercer des pressions sur le conseiller juridique du gouvernement et d’autres responsables du parquet dans l’espoir de voir un acte d’accusation prononcé contre moi ».

Il a ajouté : « La méthode est simple : tous les jours, matin et soir, des citations choisies méticuleusement sont publiées ainsi que des mensonges orientés sur deux sujets d’actualité. Il est évident que tant que l’enquête est en cours, je n’ai pas la possibilité de me défendre et je ne peux pas raconter au public la vérité derrière tout cela et lui dire que je n’ai commis aucun délit ».