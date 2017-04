Netanyahou aux rescapés : ‘C’est l’histoire de notre résurrection’ 

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a accueilli ce jeudi à son cabinet, avec son épouse Sarah, les survivants de la Shoah choisis cette année pour allumer les torches de la cérémonie du Souvenir du Yom HaShoah qui aura lieu dimanche soir lors de l’ouverture officielle des commémorations au mémorial de Yad Vashem.

Les six rescapés sont venus en compagnie de membres de leur famille, enfants, petits-enfants ou arrière-petits-enfants. Avec eux se trouvait également le président de Yad Vashem Avner Shalev.

S’adressant à ses invités, Netanyahou a souligné la gravité de leur histoire, ‘remplies d’horreurs et de grandeurs’. Il a ajouté : « Chaque récit a sa singularité et en même temps, c’est l’histoire de notre peuple qui a réussi à s’échapper de la fosse de la mort. C’est l’histoire de notre résurrection ».

« Je voudrais que vous compreniez l’ampleur du miracle que vous avez vécu et que nous avons connu ensemble », a encore déclaré Netanyahou. « Autour de cette table, presque chaque jour, s’assoient des personnalités mondiales, des présidents, des chefs d’Etat, des ministres ou d’autres leaders qui viennent s’inspirer de l’Etat d’Israël. Ils recherchent la proximité avec l’Etat d’Israël et considèrent qu’Israël est un pays puissant, doté d’un grand potentiel en économie et en technologie ainsi que sur le plan militaire et des renseignements. Israël fait l’objet d’une grande admiration ».