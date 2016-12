Netanyahou: « Assez de cet esprit de juif diasporique »!!

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou était à Maalot Tahshih’a pour la cérémonie de lancement d’un vaste programme gouvernemental de développement du Nord d’Israël. Lors de son intervention, Binyamin Netanyahou a également évoqué les suites du vote du Conseil sécurité et notamment les critiques entendues à gauche contre sa réaction ferme envers les pays qui ont voté la résolution: « J’ai lu dans quelques journaux des critiques concernant ma réaction ferme. Israël est un pays qui a une fierté nationale et qui ne tient pas à tendre la joue gauche. Ma réaction a été réfléchie, ferme et responsable. Il s’agit d’une réaction naturelle d’un peuple sain qui fait savoir aux nations que ce qui s’est passé à l’ONU est inacceptable (…) Il y a une grande importance à ce genre de réaction car elle contribue à créer un autre type de relations entre pays ».

Binyamin Netanyahou a également repoussé les critiques de la gauche et notamment celle du chef de l’opposition Itshak Herzog qui l’a accusé « de se lancer dans une guerre contre le monde entier ». « C’est une accusation ridicule », a commenté le Premier ministre qui a conclu sur cette question: « Il y a en assez avec cet état d’esprit galoutique. Je le redis: il n’y a aucune sagesse politique dans une attitude de servilité. Nos relations avec ces pays non seulement ne se dégraderont pas mais elles s’amélioreront avec le temps, ceci pour une seule raison: on ne respecte que les pays forts qui défendent leur honneur et on méprise les pays faibles qui baissent la tête. Israël sous ma direction est un pays fort et fier… ».

Photo Kobi Gideon / Flash 90