Netanyahou après la décision de l’ONU: « L’ONU est un théâtre de l’absurde »

Après la décision de l’ONU rejetant la déclaration de Donald Trump sur Jérusalem, le Premier ministre israélien a réagi: « Il s’agit d’une décision ridicule que nous rejetons catégoriquement. Jérusalem a été, est et sera toujours notre capitale » a répété le Premier ministre. Binyamin Netanyahou a remercié le président américain Donald Trump et l’ambassadrice à l’ONU Nikki Haley pour « leur attachement sans faille à la vérité » et il a exprimé sa gratitude envers les Etats, plus nombreux que prévu, qui ont refusé de participer à ce théâtre de l’absurde ».

L’assemblée générale a voté jeudi contre la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d’Israël, par 128 voix contre 9 et 35 abstentions. En outre 21 pays n’ont pas voulu participer aux vote. Malgré ce revers, il s’agit d’un succès relatif pour les Etats-Unis et Israël car sans les pressions le score aurait été encore bien plus net. On peut dire que 65 Etats n’ont pas voté contre la déclaration américaine. C’est aussi ce qu’a souligné le ministre de l’Education Naftali Benett: « Au plus profond de l’obscurité de décisions prévisibles une lueur s’est allumée avec soixante-cinq pays qui ont tenté d’éclairer le monde et montrer qu’il y a encore de l’espoir. Un merci tout particulier à nos grands amis américains et à leur ambassadrice Nikki Haley qui avec courage et amitié authentique ont reconnu aux juifs à la face du monde que Jérusalem est leur capitale depuis 3000 ans et le restera à jamais ».

La grande majorité des pays européens a voté en faveur de la résolution mais sept pays se sont abstenus: la Hongrie, la Lettonie, la Roumanie, la Bosnie-Herzegovine, la Croatie, la Pologne et la Tchéquie ce qui montre une fracture bienvenue au sein de l’Union européenne quant à l’attitude face à Israël. Les pays qui ont voté contre ont été: Etats-Unis, Israël, Guatemala, Honduras, Iles Marshall, Micronésie, Togo, Nauru et Palau. Parmi les pays qui se sont abstenus on notre aussi des pays d’Amérique latine: Colombie, Mexique et Argentine, effet certain de la dernière visite de Binyamin Netanyahou dans cette région.

Il y a aussi eu des surprises dans les deux sens: le Canada de Justin Trudeau s’est abstenu alors que l’Inde de Narendra Mody a voté pour. Déception également de la part des pays africains.

L’ambassadrice américaine s’est exprimée avec colère: « Les États-Unis se souviendront de cette journée qui les a vus cloués au pilori devant l’Assemblée générale pour le seul fait d’exercer leur droit de pays souverain. Nous nous en souviendrons quand on nous demandera encore une fois de verser la plus importante contribution financière à l’ONU ou quand des pays qui ont voté contre nous viendront nous quémander de l’argent ou nous demander d’user de notre influence ». Nikki Haley a été catégorique: « Nous transférerons notre ambassade à Jérusalem car c’est la bonne décision. Aucun vote de l’ONU ne changera cela. Nous nous souviendrons comment on nous a manqué de respect, nous nous souviendrons de ce vote! »

A l’opposé, du côté arabe palestinien on exulte: « C’est une grande victoire pour la Palestine! Nous allons poursuivre nos efforts dans tous les forums internationaux afin de mettre fin à l’occupation et créer un Etat palestinien avec Jérusalem-Est comme capitale » a déclaré Nabil Abou Rudeineh, porte-parole du chef terroriste Mahmoud Abbas.

Après le vote, le président turc Recep Erdogan a demandé au président Donald Trump d’annuler immédiatement sa décision. Le ministre iranien des Affaires étrangères Muhamad Jawad Zarif a écrit sur Twitter: « L’ONU a fait comprendre qu’elle n’est pas impressionnée par les avertissements voyous de l’Administration Trump ».

Vidéo:

http://www.lefigaro.fr/international/2017/12/21/01003-20171221ARTFIG00079-jerusalem-nouveau-revers-attendu-a-l-onu-pour-les-etats-unis.php

Photo Illustration