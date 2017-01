Netanyahou : ‘Des années de harcèlement contre ma famille et moi-même’

Le Premier ministre Netanyahou, qui a fait l’objet d’un interrogatoire de trois heures, lundi soir, suite à des suspicions d’abus de confiance, a tenu à réagir sur les réseaux sociaux. Il a cité plusieurs affaires pour lesquelles il a été poursuivi et qui ont été classées et a indiqué : « Des années de harcèlement contre ma famille et moi-même’ se sont soldées hier par … rien. Quelqu’un dans les médias va-t-il présenter ses excuses pour les milliers de titres, articles et heures d’antenne du ‘meilleur journalisme d’investigation’ qui se sont révélés finalement comme totalement nuls ? ». Et de conclure : « Je le dis et je le répète : il n’en sortira rien car il n’y a rien ».