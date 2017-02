Netanyahou sur Amona : ‘Nous n’avions pas le choix’

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a assisté dans l’après-midi, à Ariel en Samarie, à une cérémonie en souvenir de l’ancien maire de la ville Ron Nahman z’l, près de sa tombe. Dans le discours qu’il a prononcé, il a déclaré notamment que le gouvernement avait tenté d’éviter l’évacuation d’Amona. Il a ajouté : « Nous vivons des moments difficiles. Nous n’avions pas le choix, le tribunal nous a donné l’ordre d’agir ainsi ».

Et de poursuivre: « Nous partageons tous la douleur intense des familles contraintes de quitter leur maison et d’abandonner l’œuvre de leur vie. C’est pour cela que nous allons construire une nouvelle localité sur les terres de l’Etat. J’ai déjà désigné hier une équipe chargée de localiser ce futur yichouv et nous allons tout faire pour que ce projet soit réalisé dans les plus brefs délais ». Il s’est engagé, au nom de son gouvernement ‘à renforcer d’autres localités en Judée-Samarie et plus précisément Ariel’.

Netanyahou a ensuite précisé : « Il était important pour moi de venir ici avant mes prochaines rencontres. Je vais être reçu dans deux semaines à Washington par le président des Etats-Unis Donald Trump et l’entretien que j’aurai avec lui revêt une grande importance pour l’Etat d’Israël ». Il a rappelé que la question de l’Iran serait largement évoquée. Comme on le sait, le nouveau président américain est fermement opposé à l’accord sur le nucléaire iranien si cher à Obama. Netanyahou a indiqué en outre qu’il allait rencontrer la semaine prochaine son homologue britannique Theresa May et discuterait avec elle de ce sujet qu’elle prenait également à cœur.

Revenant à sa politique intérieure, il a souligné que son gouvernement avait récemment donné son feu vert à la construction de nouveaux logements dans la ville d’Ariel ‘qui ferait partie intégrante de l’Etat d’Israël’.