Netanyahou adresse des reproches acerbes au NYTimes

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a émis de vives critiques à l’encontre du New York Times, lui reprochant d’avoir présenté le chef terroriste Marwan Barghouti comme un ‘leader politique’ et un ‘parlementaire’. Il a précisé ‘qu’accorder un tel qualificatif à Barghouti équivalait à proclamer qu’Assad était un médecin’. Netanyahou, qui s’exprimait pendant les festivités traditionnelles de la Mimouna, a rappelé que les deux hommes n’étaient que ‘des assassins et des terroristes’. Rappelons que Marwan Barghouti, membre actif du Fatah, a été condamné en 2002 à cinq peines de prison à vie pour des attentats commis contre des Israéliens pendant la seconde Intifada.