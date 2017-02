Netanyahou accueilli chaleureusement en Australie

Le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou et son épouse Sarah ont atterri mercredi matin (heure israélienne) en Australie où ils ont été accueillis par le chef du gouvernement australien et son épouse. Netanyahou a ensuite eu un entretien avec son homologue australien Malcolm Turnbull et avec le gouverneur général Peter Cosgrove.

Au cours de ses discussions, Netanyahou a remercié ses hôtes pour leur accueil chaleureux. Il a indiqué qu’il était très honoré d’être le premier chef de gouvernement israélien à effectuer un voyage officiel dans ce pays. Il a ensuite invité Malcolm Turnbull à venir en visite en Israël, affirmant : « Vous y serez reçu comme un grand ami de notre peuple et de notre culture commune ».

Netanyahou a indiqué que les deux pays partageaient des valeurs communes, rappelant que des soldats australiens et juifs avaient combattu ensemble au moment de la Seconde Guerre mondiale, lorsque les Nazis tentaient d’envahir la partie orientale du Proche-Orient, ‘ce qui aurait mis fin au sionisme’.

Il a ajouté : « Nous nous souvenons de la contribution de l’Australie et n’oublions pas qu’elle a été le premier Etat à voter pour le plan de partage (de l’Onu) pour la création de l’Etat juif’.

Netanyahou a précisé que depuis cette époque, les relations entre Israël et l’Australie s’étaient développées dans des domaines divers et s’ouvraient aujourd’hui vers un nouvel avenir. Et de souligner : ‘L’avenir appartient à ceux qui innovent. Israël est un pays innovant tout comme l’Australie’.

Le Premier ministre israélien a évoqué par ailleurs la lutte mondiale contre le terrorisme islamiste. ‘Nous sommes confrontés à des forces extrémistes qui veulent faire reculer l’humanité vers un sombre passé. Nous avons parlé de renforcer notre coopération entre nous face au terrorisme radical qui pénètre partout dans le monde, y compris en Australie. Je pense que nous ne disposons pas seulement des moyens technologiques. Nous avons aussi la foi nécessaire pour éradiquer ces forces’.

Netanyahou a également tenu à rappeler que des changements survenaient au Proche-Orient où des pays arabes reconnaissaient qu’ils étaient eux aussi menacés par les forces du mal. « Cela me permet d’espérer que grâce à une collaboration étroite pour notre sécurité à tous, nous pourrons promouvoir la paix entre nous et avec nos voisins palestiniens ». Et de conclure : « Dans tous ces efforts, nous voyons en vous, les Australiens des partenaires ».