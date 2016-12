Netanyahou a-t-il annulé une rencontre avec Theresa May ?

Le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou a-t-il décidé de ne pas rencontrer le mois prochain son homologue britannique Theresa May en marge du Forum économique mondial de Davos ? Les avis sont partagés. Certains pensent qu’il a annulé ce rendez-vous en réaction au vote de la Grande Bretagne au Conseil de Sécurité. Mais d’autres affirment qu’aucun rendez-vous n’avait été pris et qu’il n’y a donc pas eu annulation. En tout cas, dans une interview accordée à Galei Tsahal, la radio de l’armée, l’adjoint de l’ambassadeur britannique en Israël Tony Kaye aurait déclaré qu’il était ‘déçu’ de la décision de Netanyahou. Kaye faisait partie des diplomates convoqués dimanche au ministère israélien des Affaires étrangères suite à l’adoption, vendredi, d’une résolution anti-israélienne au Conseil de sécurité de l’ONU. Son pays, comme on le sait, est l’un des 14 Etats membres à avoir soutenu cette proposition.