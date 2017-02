Netanyahou à Londres : priorité à la question iranienne

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou est arrivé dimanche soir à Londres. Il doit rencontrer ce lundi, vers midi, son homologue britannique Theresa May et aura ensuite un entretien avec le ministre britannique des Affaires étrangères Boris Johnson. Avant de quitter Israël, Netanyahou a déclaré qu’il œuvrait pour une coopération plus étroite entre Israël, les USA et la Grande Bretagne contre les menaces iraniennes. Il a souligné que la question serait évoquée, avant toutes les autres, lors de ses discussions avec les membres du gouvernement britannique. D’autres sujets seront bien entendu abordés dont le conflit avec les Palestiniens et les problèmes régionaux. Photo Koby Guideon Aroutz 7