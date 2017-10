Netanyahou: « 2017 sera une très bonne année pour les caisses de l’Etat »

Lors du conseil des ministres de dimanche, le Premier ministre a également abordé les questions économiques et financières, notamment les prévisions des recettes de l’Etat pour les trois ans à venir en vertu de la loi dite du « numérateur » adoptée au cours de l’année. Cette mesure, déjà en vigueur dans de nombreux pays, comprend notamment des prévisions budgétaires à long terme afin d’améliorer la discipline budgétaire et éviter des déficits budgétaires imprévus et gigantesques.

Devant les ministres, Binyamin Netanyahou a annoncé que l’année budgetaire 2017 sera une année très réussie pour les caisses de l’Etat car les recettes ont été plus importantes que celles prévues. Il a complimenté le ministre des Finances Moshé Cahlon pour sa collaboration et a promis que le gouvernement poursuivra sa politique « responsable, prudente et réfléchie » dans le domaine économique également tout en faisant participer toutes les couches de la population aux fruits des succès israéliens. Le Premier ministre a confié que le gouvernement discutera de la manière d’utiliser les excédents des recettes de l’Etat.

Photo Illustration