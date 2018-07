Netanya: Myriam Feierberg entendue par la police

A la demande du Parquet, la mairesse de Netanya Myriam Feierberg ainsi que l’ancien ingénieur municipal en chef Paul Vital ont été entendus en début de semaine durant plusieurs heures au siège de l’Unité nationale de lutte contre la fraude – 433.

Il s’agit d’une suite de l’affaire qui avait éclaté en juillet 2016 après des révélations du quotidien Haaretz quant à une enquête en cours pour soupçons de corruption, fraude et abus de confiance lors de permis de construire signés par Myriam Feierberg avec des entrepreneurs de la ville. Elle était également soupçonnée d’avoir acquis un bien immobilier à un tarif avantageux dans un immeuble destiné à devenir un hôtel. La mairesse avait été arrêtée au mois de septembre la même année, ainsi que mari Eliyahou Feierberg, un fils, Tsafrir, l’ancien ingénieur en chef de la ville Paul Vital et d’autres fonctionnaires de la municipalité. Au mois de mars 2017, la police avait clos l’enquête et recommandé au Parquet de les inculper.

Après des mois de silence, des informations avaient couru il y a quelques temps indiquant que le dossier pourrait être clos pour manque de preuves suffisantes ce qui arrangeait les affaires de Myriam Feierberg qui clame depuis le début son innocence et sa bonne foi, et surtout qui brigue un cinquième mandat consécutif à la tête de la municipalité!

Avant de rendre sa décision dans un sens ou dans l’autre, le procureur a voulu encore une fois entendre certains des intéressés.

Très populaire dans sa ville, Myriam Feierberg, qui a officiellement lancé sa campagne la semaine dernière, attend avec inquiétude le verdict du procureur. Si elle est mise en examen, elle n’aura d’autre choix que de se retirer de la course, mais même si le dossier est clos pour manque de preuves suffisantes, une ombre survolera au-dessus d’elle lors des derniers mois de campagne, et ses adversaires ne manqueront pas d’évoquer largement les événements judiciaires de ces deux dernières années.

Photo Abir Sultan / Flash 90