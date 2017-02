Netanya: deux jeunes tués lors d’une fusillade

Deux jeunes personnes ont été tuées et six autres blessées lors d’une tentative de règlement de comptes qui aurait échoué. Lundi soir vers minuit, un individu a ouvert le feu en direction d’un groupe de jeunes qui se trouvaient dans la cour d’un immeuble de la rue Isser Harel à Netanya. La police tente de savoir s’il visait l’un des membres de la famille Farhan, appartenant à la pègre locale, et qui habite dans cet immeuble. L’un des fils, Yoni Farhan, qui était sur les lieux, a été blessé.

Les deux personnes tuées sont Aviv Boaron (20) et Ron Yaakov (19).

Photo Magen David Adom