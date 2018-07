Néguev occidental: les photographes se mobilisent pour montrer les dégâts

Sous le titre “Mobilisation générale pour le sud en feu”, Edy Israël, photographe israélien a créé une page Facebook appelant ses collègues à venir photographier et témoigner des immenses dégâts créés à la nature par les cerfs-volants incendiaires et ballons piégés.

Cela fait une centaine de jours déjà que la vague d’attentats incendiaires a commencé, provoquant de très nombreux dégâts à l’agriculture, à la faune et à la flore de la région. En appelant à cette “opération-photos”, Eddy Israël veut diffuser sur les réseaux sociaux l’ampleur des dégâts provoqués par le Hamas. Des centaines de photographes ont déjà répondu à l’appel et ont pris des clichés des forêts, champs et vergers noircis ainsi que d’animaux qui n’ont pas eu la possibilité de fuir pour échapper au flammes. Leurs photos ont déjà fait le tour du monde.

Dans son appel sur sa page Facebook, Edi Israël écrit notamment: “L’appareil-photo est le meilleur outil pour décrire la réalité et influencer l’opinion internationale. Il faut amener aux populations en Israël et à l’étranger les images de la réalité que nous vivons, celle qui est la plus proche, la plus authentique, la plus touchante. Nous avons une force pour influencer, alors si vous voulez être des ambassadeurs pour le sud de notre pays et pour l’Etat d’Israël en général, il est temps de ne plus rester assis derrière vos claviers mais de passer à l’action…”.

