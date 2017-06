Néguev: la grande réforme bienvenue d’Ayelet Shaked

La ministre de la Justice Ayelet Shaked n’a pas pris ses fonctions pour la forme. Depuis qu’elle occupe ce poste elle oeuvre méthodiquement et avec détermination pour metttre en place des réformes audacieuses destinées à réparer des anomalies qui datent souvent d’il y a très longtemps. Il s’agit par exemple de la composition et du fonctionnement de la Cour suprême, mais aussi de la situation cadastrale (et cadastrophique) du Néguev.

En effet, depuis la création de l’Etat d’Israël, la question de la dispersion bédouine n’a jamais été résolue par aucun gouvernement. De nombreux plans ont été échaffaudés mais se sont tous heurtés à l’opposition bruyante – et violente – d’une partie de la population bédouine, de plus en plus importante d’ailleurs car chauffée par les députés arabes à la Knesset qui y voient un moyen de rogner des territoires qu’ils considèrent comme arabes – comme tout Israël d’ailleurs.

Jeudi, le nouvement Regavim, qui suit de très près l’évolution de la construction bédouine et agit en justice contre l’Etat, a lancé un véritable cri d’alarme. A l’aide de clichés satellites, cette organisation a démontré qu’aujourd’hui la superficie occupée par les Bédouins dans le Néguev, notamment au moyen de villages illégaux, dépasse celle de Jérusalem, Tel-Aviv, Haïfa et Beer-Sheva réunies!

Vidéo:

איזה יישוב בארץ יותר גדול מירושלים, תל אביב, חיפה ובאר שבע ביחד?!צפו ותופתעו.מתחת לאף שלנו אנחנו מאבדים את הנגב.תמכו בנו ועזרו לנו לעצור את זה>>>http://bit.ly/GivetoRegavim^^רגבים,מחזירים את המדינה לנגב Posted by ‎תנועת רגבים‎ on Mittwoch, 7. Juni 2017

La ministre de la Justice a travaillé en toute discrétion depuis une année et a signé une ordonnance d’importance majeure: elle a accordé la statut de terres domaniales (terres d’Etat) toute une région du Néguev occidental d’une superficie de 180.000 dounam (180 km2). Depuis une loi de 1953, ces terres avaient un statut hybride et les différents gouvernements qui se sont succédés n’ont jamais osé leur accorder le statut définitif de terres domaniales.

Il s’agit d’un premier pas vers la résolution d’un problème datant d’il y a bientôt 70 ans. Dans toute négociation future avec la population bédouine, ces terres ne pourront faire l’objet d’une quelconque tractation.

Pour l’instant, le secteur bédouin n’a pas encore réagi à cette réforme. Mais il faudra faire confiance pour cela à la Liste arabe unifiée qui se fera un malin plaisir de chauffer les esprits le moment venu et provoquer des manifestations violentes qui font parti du fonds de commerce de ces intrus à la Knesset.

Photo Dudi Vaknin