Nefesh B’nefesh organise des salons de la Alya

L’association Nefesh B’nefesh, qui œuvre sans relâche pour encourager les Juifs des pays anglo-saxons à monter en Israël, va lancer dans quelques jours un grand salon de la Alya dans le John Jay College de Manhattan à New York. Il s’agira de l’événement le plus important jamais organisé auquel devrait participer près de 1 500 Olim potentiels. Il a pour objectif de susciter un intérêt record pour la Alya en provenance des USA. D’autres salons de la Alya sont prévus à Toronto, Montréal et Los Angeles.

Le rabbin Yeoshoua Fass, co-fondateur et directeur exécutif de Nefesh B’Nefesh, a souligné qu’il y avait de plus en plus de Juifs américains qui souhaitaient s’établir en Israël et que c’était pour cette raison que le ‘méga-événement’ avait lieu sur le campus d’un collège pour que les candidats à la Alya puissent obtenir l’attention et les informations dont ils avaient besoin.