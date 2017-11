« Nefesh be-Nefesh » se lance vers la périphérie

L’organisation Nefesh be-Nefesh, qui organise l’alya des Juifs d’Amérique du Nord et des pays anglo-saxons a lancé une nouvelle campagne en association avec le KKL: convaincre des familles d’olim de s’installer dans des zones de la périphérie. Il s’agit d’un lourd challenge car faire l’alya est déjà un pas difficile, s’installer dans la périphérie rajoute encore à la difficulté.

Le projet qui a pour nom « Essor de l’Alya » organise dans les pays d’origine des rencontres de groupes entre les délégués de Nefesh be-Nefesh et des candidats à l’alya dans lesquelles leurs sont présentés les atouts et avantages des régions périphériques et notamment le nombre de startups de high-tech qui se sont installées dans le nord et le sud du pays. « L’alya ce n’est pas seulement Tel-Aviv » leur explique-t-on en substance. Les représentants de Nefesh be-Nefesh informent également les futurs olim sur les avantages financiers et fiscaux et autres aides diverses proposés par l’Etat pour ceux qui accepteront de s’installer dans ces régions. Parallèlement, des voyages de prospection subventionnés sont organisés lors desquels les candidats visitent des sites et des entreprises.

Zeev Gershinsky, directeur-général adjoint de Nefesh be-Nefesh souligne: « Ce que nous faisons, c’est montrer à ces candidats de New-York qu’il existe en Israël une périphlrie vivante et dynamique notamment dans la high-tech. Ils rencontrent des gens du nord et du sud qui leur expliquent pourquoi il leur serait avantageux de venir d’installer dans ces régions. Grâce à notre action, il y a aujourd’hui une grande commaunauté de jeunes familles américaines à Beer-Sheva qui veulent développer le Néguev ».

Photo Avishag Shaar-Yashuv / Flash 90