« Cela ne doit plus jamais advenir » déclare Macron au Mémorial de la Shoah

Le président du mémorial de la Shoah, Eric de Rothschild (d), salue le candidat à la présidence Emmanuel Macron (g), le 30 avril 2017 à Paris

ALAIN JOCARD (AFP)

Le candidat a appelé à rejeter « l’afaiblissement moral », le « négationnisme » et « le relativisme »

Le candidat d’En Marche à la présidentielle française, Emmanuel Macron, s’est rendu dimanche lors de la journée nationale du souvenir des victimes de la déportation, au Mémorial de la Shoah à Paris, quelques heures après que sa rivale du second tour, Marine Le Pen, a déposé une gerbe de manière discrète en hommage aux déportés.

Au Mémorial de la Shoah à l’occasion de la journée du souvenir des victimes de la déportation. Ne jamais oublier. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 30, 2017

Emmanuel Macron a été accueilli par le président du Crif, Conseil Représentatif des Institutions Juives de France, Francis Khalifa, d’Arno Klarsfeld, fils du célèbre couple chasseur de nazis Beate et Serge Klarsfeld, le grand rabbin de France, Haïm Korsia, et l’écrivain Marek Halter.

Le candidat à la présidentielle est resté plus d’une heure sur place et a pu rendre hommage aux dizaines de milliers de déportés Français ainsi qu’aux rescapés.

« Ce qui s’est passé et inoubliable et impardonnable, cela ne doit plus jamais advenir », a-t-il déclaré.

.@arnoklarsfeld @EmmanuelMacron @MarekHalter @HaimKorsia Macron observe les murs qui comportent les noms des dizaines de milliers de déportés Français. Y figurent les morts, ainsi que les rescapés pic.twitter.com/k1T90WLiCj — Arthur Berdah (@arthurberdah) April 30, 2017

Durant sa visite, Mr. Macron s’est vu présenter des documents originaux concernant le « statut des juifs » sous Vichy.

D’après plusieurs témoins, le leader d’En Marche n’a pas pu cacher sa stupeur devant les éléments qui lui ont été présentés.

Avec Jacques Fredj, directeur du Mémorial. pic.twitter.com/ybNhtA4YXt — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 30, 2017

Il s’est ensuite recueilli en silence, devant le mur qui contient 4000 photos et portraits des enfants déportés en France.

Emmanuel Macron a continué sa visite en déposant une gerbe devant « la Crypte du Mémorial de la Shoah » avant de signer le livre d’or du Mémorial.

Il a terminé sa visite par un long et silencieux recueillement devant le Mur des Justes.

Mr. Macron est attendu dans la soirée au Mémorial des Martyrs de la Déportation.

Source http://www.i24news.tv/fr/actu/international/europe/144065-170430-presidentielle-emmanuel-macron-au-memorial-de-la-shoah