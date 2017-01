Ne nous laissons pas dicter notre avenir! Grand rassemblement le 15 janvier

Ce ne sont pas moins de 70 Etats qui ont été conviés à partir du 15 janvier à Paris, par le gouvernement français, pour une conférence pour la paix au Proche-Orient. Les Israéliens ont déjà fait savoir qu’ils ne participeraient pas à cette rencontre qu’ils estiment être totalement dirigée contre Israël.

En effet, l’objectif annoncé est clair: »Sortir de l’actuel statu quo et surtout rappeler que seule une solution à deux Etats, l’un israélien, l’autre palestinien, vivant côte à côte dans la sécurité, peut garantir une paix durable ». A la suite de la résolution du Conseil de Sécurité de l’ONU, et John Kerry ayant annoncé sa venue, on comprend l’inquiétude israélienne…

Olivier Rafowicz, colonel de réserve de Tsahal et ancien porte-parole de l’armée, en appelle à une forte mobilisation pour montrer la réprobation du peuple israélien en général et des Francophones en particulier contre cette initiative dangereuse.

»J’en appelle à tous, Francophones en premier lieu, mais pas uniquement, quelle que soit leur sensibilité politique, à dire à la France et à tous ceux qui se réunissent autour d’elle, que nous ne nous laisserons pas dicter notre avenir! Ils veulent diviser Jérusalem, nous déposséder de nos lieux saints, nous obliger à rendre toute la Judée-Samarie. Cette volonté de faire la paix par des découpages qui ne prennent absolument pas en compte le lien entre le peuple juif et sa terre est inacceptable. Nos politiques le disent, mais la société civile aussi doit faire entendre sa colère ».

Olivier Rafowicz insiste sur l’importance d’un tel rassemblement qu’il organise ce dimanche devant l’Ambassade de France à Tel Aviv: »Les dirigeants du monde sont inconscients face à la réalité du terrain. Quand Obama dit qu’Israël est fort et qu’il peut »prendre des risques pour la paix », de quoi parle-t-il? De toujours plus de morts? D’accepter un terrorisme grandissant?!! Nous ne pouvons pas laisser ces dirigeants sur le départ, régler à la va-vite le conflit israélo-palestinien et qui plus est sur notre dos! »

Pour lui, la communauté francophone a un rôle à jouer du fait de sa connaissance de la France et de l’Europe, la France étant le pays organisateur de cette conférence. »Quand la France adopte une attitude contraire aux intérêts des Israéliens, nous avons le devoir de ne pas rester dociles, d’exprimer notre réprobation et notre indignation. Les Juifs d’aujourd’hui ne sont plus les Juifs des ghettos, la France et le monde se trompent d’époque. Mobilisons-nous »!

Manifestation d’indignation devant l’ambassade de France à Tel Aviv

112 rue Herbert Samuel – Tayelet deTel Aviv

Le Dimanche 15 janvier à 19h00 contre la conférence de la « paix » de Paris