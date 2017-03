Plus d’un an après le meurtre horrible de sa femme Dafna hy’d, mère de leurs six enfants, Nathan Meir s’est fiancé lundi soir avec Zohar Morgenstein qu’il a rencontrée il y a quelques mois.

Dafna Meir a été assassinée en janvier 2016 par un terroriste de 16 ans qui l’a frappée à mort avec un couteau devant sa maison, à Othniel, dans le Har Hévron. Quelques jours plus tard, l’assaillant a été arrêté et condamné plus tard par le tribunal à une peine de réclusion à vie.

Interviewé par Ynet, Nathan Meir a indiqué qu’il avait tenté en vain de ne pas diffuser tout de suite la bonne nouvelle. Il a ajouté : » C’est un moment très émouvant mais il est difficile de l’exprimer par des mots ».

La famille, profondément marquée par ce drame, vit donc des moments de joie : le mois dernier, la fille aînée, Renana, s’est fiancée. A la même époque a eu lieu la publication d’un livre écrit par Yifat Erlich, ‘Que se passera-t-il si je meurs demain matin’, qui a touché tous ceux qui ont connu Dafna Meir. Il relate les étapes de sa vie et décrit sa personnalité hors du commun. Photo Nathan Meir