Natalie Portman refuse de venir en Israël et provoque le scandale

L’actrice israélo-américaine Natalie Portman a annoncé qu’elle ne se rendra pas en Israël pour y recevoir la “Prix Genesis” qui récompense des personnalités qui ont particulièrement contribué au peuple juif ou aux valeurs juives. Elle a expliqué que sa venue en Israël et sa présence à la cérémonie lors de laquelle s’exprimera notamment Binyamin Netanyahou pourrait être vue comme un soutien au Premier ministre, ce qu’elle ne veut à aucun prix. Elle a indiqué dénoncer la politique de Binyamin Netanyahou envers les immigrants clandestins.

Avec un certain toupet, surtout sachant que ses propos sont largement relayés elle a rajouté: “Les mauvais traitements de ceux qui souffrent des atrocités d’aujourd’hui n’est simplement pas en accord avec mes valeurs juives. Parce qu’Israël m’est cher, je dois m’opposer à la violence, à la corruption, aux inégalités et à l’abus de pouvoir”.

Natalie Portman a assuré que sa décision n’a rien à voir avec les BDS et qu’elle s’oppose même à ce mouvement, ce dernier a vu ce retrait et l’annulation de la cérémonie comme une grande victoire. Le fondateur du BDS Omar Barghouti a déclaré au New York Times: “Cette étape, après la décision d’une superstar israélo-américaine est une nouvelle preuve que la marque ‘Israël’ est devenue toxique, même dans les cercles d’Hollywood (…) Après des décennies de violations des droits de l’homme contre les Palestiniens, même les bases d’une culture israélo-américaine refuse de légitimer les crimes israéliens et les politiques d’apartheid”. De nombreux partisans du BDS ont adressé des messages de félicitations et de soutien à l’actrice.

En Israël, le Likoud a fermement réagi à cette décision qui est vue à juste titre comme un soutien à la délégitimation de l’Etat d’Israël. Dans un communiqué, le parti dirigé par Binyamin Netanyahou écrit: “Quelle hypocrisie! Natalie Portman parle de démocratie mais elle oublie qu’elle avait soutenu le groupe V-15, financé par des Etats étrangers, et qui voulait faire perdre Binyamin Netanyahou lors des dernières élections. Natalie Portman parle des droits de l’homme mais elle se rend sans problème dans des pays dont le respect des droits de l’homme est loin d’être ce lui qui règne en Israël. Aucune explication n’aidera. Natalie Portman refuse d’accepter le verdict démocratique en Israël”.

Les ministres likoud Miri Reguev et Guilad Erdan ont également réagi, ainsi que le député Oren Hazan qui a déclaré que l’attribution de ce prix à Natalie Portman fut une “grossière erreur”.

Quant à Betzalel Smotrich (Habayit Hayehoudi) il a déclaré: “Natalie Portman fait désormais partie de la machine de propagande arabe anti-israélienne et antisémite dans laquelle il n’y a pas la moindre once de vérité (…) Face au mensonge, il ne faut ni réfléchir ni céder (…) La vérité finira par l’emporter”.

Photo Illustration