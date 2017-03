NanoPack, l’emballage alimentaire de demain, developpé au Technion Israël

L’UE accorde 7,7 millions d’euros au projet NanoPack pour introduire des emballages antimicrobiens basés sur la nanotechnologie afin d’améliorer la sécurité sanitaire des aliments et réduire les déchets

NanoPack vise à développer et à démontrer des solutions d’emballage antimicrobiennes ultramodernes pour les denrées périssables à base de nanomatériaux naturels qui permettront d’éviter les épidémies de maladies d’origine alimentaire et de réduire les déchets alimentaires causés par une détérioration précoce.

L’Union européenne a octroyé au consortium international NanoPack 7,7 millions d’euros pour développer et démontrer une solution pour prolonger la durée de vie des aliments en utilisant de nouvelles surfaces antimicrobiennes.

Ce projet de trois ans vise à démontrer, à valider et à tester des produits d’emballage alimentaire à surface antimicrobienne à base de matériaux naturels. NanoPack abordera les questions scientifiques, technologiques, économiques et de sécurité.

NanoPack, dirigé par le Technion – Israel Institute of Technology, est financé dans le cadre de HORIZON 2020, le programme-cadre de l’UE pour la recherche et l’innovation.

«NanoPack cherchera une solution pour prolonger la durée de vie des aliments en utilisant de nouvelles surfaces antimicrobiennes intelligentes, appliquées dans les produits d’emballage alimentaire actif», a déclaré le Dr Ester Segal, coordinateur de NanoPack et professeur agrégé au Technion.

“NanoPack améliorera la sécurité sanitaire des aliments pour les consommateurs par une inhibition significative de la croissance des microbes alimentaires qui, à leur tour, permettra d’éviter les épidémies de maladies d’origine alimentaire et la détérioration précoce”.

Elle a ajouté que NanoPack aiderait à réduire les stupéfiants 1,3 milliards de tonnes de nourriture gaspillée chaque année, ce qui provoque des pertes économiques majeures et des dommages importants pour les ressources naturelles du monde.

“Nous avons l’intention de présenter des produits plus performants, plus sûrs et plus intelligents qui positionneront l’Europe en tant que leader dans la nanotechnologie alimentaire et les emballages antimicrobiens intelligents tout en augmentant la compétitivité et la croissance”, a ajouté M. Segal.

Les films polymères actifs développés par NanoPack présentent des propriétés antimicrobiennes à large spectre non satisfaites par des matériaux de pointe, qui comprennent des nanomatériaux utilisés actuellement tels que des particules d’argent, ce qui a soulevé des problèmes de toxicité et de résistance microbienne.

Appliquant la puissance de la nanotechnologie, le projet emploiera des composites polymères à base de nanotubes naturels Halloysite (HNT) comme des transporteurs fiables et sûrs, capables de libérer des charges utiles bioactives. En raison de leur taille, les HNT sont incapables de migrer de l’emballage alimentaire à la nourriture.

Maximisant la sécurité, les HNT dans l’emballage alimentaire NanoPack libèrent lentement de minuscules quantités d’huiles essentielles puissantes, volatiles, naturelles et approuvées par l’UE dans l’espace de rangement de l’emballage. Les huiles présentent à la fois des propriétés antimicrobiennes et antifongiques et peuvent être adaptées pour inhiber la croissance de la plupart des microbes produits par les aliments.

Le consortium NanoPack est composé de 18 organisations partenaires – les principaux instituts industriels et de recherche – de Belgique, d’Autriche, de Norvège, d’Espagne, d’Israël, d’Irlande, du Danemark, du Portugal, de France, d’Allemagne et des Pays-Bas.

Source: Technion – www.israelvalley.com