Naissance de quadruplés à Shaaré Tsedek

C’est à la maternité de l’hôpital Shaaré Tsedek de Jérusalem qu’ont vu le jour récemment des quadruplés, deux garçons et deux filles, suscitant la joie et la surprise dans tout le service. L’accouchement a eu lieu par césarienne et les nourrissons pèsent environ 1,5 kilo. Les parents, âgés de 24 ans, vivaient jusqu’à présent au Mexique dont le mari est originaire mais ils ont décidé de revenir en Israël pour la naissance de leurs enfants.