Nahoum Barnea minimise l’acte de bassel Ghattas

L’un des journalistes-phare de la gauche branchée, Nahoum Barnea (Yediot Aharonot) s’est cru obligé de minimiser l’acte de trahison commis par le député Bassel Ghattas: « Acte enfantin et peu dangereux », a-t-il notamment qualifié l’introduction de douze téléphones portables à des terroristes du Hamas en prison. Il a également estimé que les qualificatifs de « traître » ou « ennemis » utilisés par d’autres députés à l’encontre de Ghattas sont « largement exagérés » et on été prononcés par ces députés « pour faire parler d’eux »…

Photo Flash 90