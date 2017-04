Nah’al: un officier proche de Shovrim Shetika témoigne contre trois de ses soldats

Trois soldats du bataillon 50 de la brigade Nahal sont actuellement sous le coup d’une procédure judiciaire et ont été inculpés cette semaine « pour usage disproportionné de la force » envers un terroriste menotté.

Mais les trois soldats sont décidés à se défendre : ils accusent leur l’officier qui a témoigné contre eux d’avoir agi pour le compte de Shovrim Shetika, étant le frère de l’un des dirigeants de l’organisation.

Les faits remontent à octobre 2016, lors de l’arrestation d’un terroriste à Hevron. Ce dernier, bien que menotté, avait pourtant réussi à rompre les menottes et avait violemment attaqué le commandant de compagnie. La justice de Tsahal avait cependant estimé que dans leur tentative de maîtriser et calmer le terroriste, ces trois soldats auraient usé de « force disproportionnée »!

Le mois dernier, l’officier qui commandait la force s’est présenté une nouvelle fois à la police militaire et a demandé à déposer un témoignage à charge des trois soldats, les accusant d’avoir continué à frapper le terroriste une fois qu’il fut à nouveau menotté. Le tribunal militaire de Qastina a défini cet officier comme étant le témoin-clé dans cette affaire, bien qu’il ait modifié sa version à trois reprises durant le procès, indiquant parfois même qu’il ne se souvenait plus très bien.

Après un compromis avec les avocats des soldats, les juges militaires les ont toutefois condamnés à des peines relativement légères: quarante-deux jours de prison ferme. Le chef d’accusation retenu contre eux a été allégé en « outrepassement de compétences » et « usage disproportionné de la force envers un prisonnier ».

Photo Abir Sultan / Flash 90