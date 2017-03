Naftali Benett veut rapprocher Binyamin Netanyahou et Moshé Cahlon

Le ministre de l’Education a évoqué sur Aroutz 7 la crise entre Binyamin Netanyahou et Moshé Cahlon à propos de l’Autorité de Radio-télédiffusion publique. Il a rappelé son opposition catégorique à des élections anticipées et a révélé qu’il travaille ces derniers jours sur une motion de compromis qui répondrait aux souhaits du Premier ministre comme à ceux du ministre des Finances. Il a indiqué que cette crise peut trouver une solution avec de la bonne volonté des uns et des autres. Il a dit comprendre les craintes du Premier ministre de voir apparaître un nouvel organisme médiatique qui deviendrait un nouveau fief de l’extrême gauche.

Photo Miriam Alster / Flash 90