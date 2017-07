Naftali Benett sous le feu des intellectuels de gauche

Le ministre de l’Education Naftali Benett a fait retirer un ouvrage du programme obligatoire des lycées en expliquant qu’il s’agit d’un livre qui risque d’encourager l’assimilation. Il s’agit du livre « Gueder Haya » de Dorit Rabinyan. Le thème du livre est la liberté d’aimer qui on veut, et l’histoire se déroule sur fond d’une relation amoureuse entre une Israélienne et un Arabe palestinien à New York. Depuis cette décision, Naftali Benett est sous le feu des critiques d’écrivains et intellectuels de gauche.

A.B. Yehoshoua se dit « révolté » et qualifie cette décision de « stupide et méchante ». Haïm Beer y voit carrément une tentative politique du ministre de récupérer les électeurs qu’il a perdus en dénonçant les « Jeunes des Collines »! Il rajoute que Naftali Benett mériterait un prix remis par l’organisation Lehava présidée par Bentzi Gupstein!

L’un des plus virulents est l’écrivain Natan Zach, connu pour sa haine de la droite et des religieux, qui va jusqu’à écrire: « Le ministre de l’Education est un imbécile et on ne peut rien faire contre les imbéciles. Ils sont devenus la majorité dans le pays et nous (la gauche « éclairée ») sommes la minorité ».

Photo Moshé Shaï / Flash 90