Naftali Benett répons à Ehoud Barak

Décidemment très présent dans les médias, l’ancien Premier ministre et ministre de la Défense Ehoud Barak s’est permis de féliciter le discours de John Kerry et d’y ajouter une critique sévère du gouvernement Netanyahou, qui selon lui « est mené par le bout du nez par un groupe d’extrémistes messianiques ».

Naftali Benett n’a pas attendu longtemps et a répondu comme il le fallait à celui qui fut l’un des pires Premiers ministres qu’Israël aura connus: « Le messianisme c’est d’offrir la Vieille ville et le Mont du Temple à Yasser Arafat à Camp David, le messianisme c’est de pratiquer une politique de retenue après l’enlèvement de soldats de Tsahal, le messianisme c’est de proposer le Golan aux Syriens, le messianisme c’est d’abandonner le soldat Madhat Youssef agonisant au Tombeau de Joseph et après tout cela, avoir encore l’audace de publier des posts de critiques sur Twitter ».

Le ministre de l’Education a conclu: « Les citoyens d’Israël ont payé le prix fort avec des centaines de morts et un nombre incalculable de condamnations à cause de cette politique messianique de l’Etat ‘palestinien’. Il est temps d’emprunter une nouvelle voie, et c’est nous qui allons le faire ».

