Naftali Benett répond à ses détracteurs par une « simple » vidéo

Le ministre de l’Education a publié une unique phrase pour répondre à ceux qui à gauche dénoncent sa « croisade » contre Shovrim Shetika et les organisations du même style: « Que tous ceux qui n’ont pas encore saisi l’ampleur des dégâts causés par Shovrim Shetika visionnent cette courte vidéo ». La séquence montre clairement les effets dévastateurs de cette organisation à l’étranger et démontre que son action n’a absolument rien à voir avec une quelconque recherche d’éthique mais répond à une volonté politique de salir Tsahal et l’Etat d’Israël.

Vidéo:

נזקי שוברים שתיקה מי שלא מבין את נזקי ״שוברים שתיקה״ שיצפה כאן. אנחנו נעביר את החוק, לא נמצמץ. שתפו. Posted by ‎נפתלי בנט‎ on Dienstag, 27. Dezember 2016

Photo Tomer Neuberg / Flash 90