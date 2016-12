Naftali Benett remet en place un journaliste de CNN

Le ministre de l’Education était interviewé sur la chaîne CNN à propos du vote du Conseil de sécurité et du discours de John Kerry. Lorsque le journaliste lui a reproché de même pas accepter que la communauté internationale parle de ‘territoires occupés' », Naftali Benett lui a répondu par une simple question: « Depuis combien de temps vous, Américains êtes-vous aux Etats-Unis? ». Visiblement décontenancé, le journaliste a répété la question et c’est Naftali Benett qui lui a rafraîchi la mémoire: « Depuis 300 ans! Et savez-vous depuis combien de temps les Juifs dont en Terre sainte? Depuis 4.000 ans! Alors comment quelqu’un ose-t-il appeler cette terre ‘territoire occupé’??

Vidéo:

https://www.facebook.com/ayelet.benshaul.shaked/videos/1142030945915330/

Photo Emil Salman / POOL