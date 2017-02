Naftali Benett présente le choix d’Israël

Interviewé sur Galei Tsahal et attaqué par le journaliste Razi Barkaï sur la loi de régularisation, le ministre de l’Education a posé la problématique qui se présente à Israël: « Après cinquante ans, il faut décider: ou bien normaliser une fois pour toute la situation des Juifs de Judée-Samarie et arriver à une annexion progressive, en commençant par les zones C, ou alors permettre la création d’un Etat terroriste au coeur d’Erets Israël et subir des tirs de roquettes sur Kfar Saba et l’aéroport Ben-Gourion ». Naftali Benett a appuyé ses propos par les derniers tirs depuis la bande de Gaza qui montrent que l’abandon par Israël du moindre territoire le transforme en base d’attaque contre Israël.

Photo Miriam Alster / Flash 90