Naftali Benett pourfend un nouvel article de furie auto-antisémite du Haaretz

Le journaliste Rogel Alper de Haaretz a une nouvelle fois frappé. Ce journaliste empli de haine de soi juive s’attaque cette fois à la prière E-l Maleh Ra’hamim qui est récitée dans les cérémonies en souvenir de soldats, et il qualifie ce texte ni plus ni moins de « texte jihadiste »! Etablissant une comparaison odieuse entre le texte rituel juif et la réthorique terroriste musulmane, il conclut que les soldats israéliens qui tombent sont considérés au même titre que les « shahids » musulmans, sacrifiés au nom de D.ieu et auxquels on promet le Paradis. A ce sujet, Rogel Alper a également eu l’audace immonde de critiquer Myriam Peretz, cette femme vaillante et extraordinaire qui a perdu deux de ses fils officiers, Ouriel hy »d et Eliraz hy »d. Il accuse Myriam Peretz de « donner un ton de martyre à la mort de ses fils » et d’avoir presque souhaité que ses fils meurent en « martyre »!!

Dans son article nauséabond, le journaliste de Haaretz dénonce aussi « l’emprise du religieux dans Tsahal », en donnant l’exemple du lieutenant-général des Guivati Ofer Winter qui avait adressé un texte religieux à ses soldats avant leur départ pour Tsouk Eitan.

Le ministre de l’Education Naftali Benett n’a pas pu rester insensible à tant de haine et de mauvaise foi. Sur sa page Facebook, Naftali Benett écrit:

« Ce matin, le journal Haaretz a attaqué Myriam Peretz qui a perdu deux de ses fils pour la défense de l’Etat d’Israël et pour que nous puissions vivre ici en sécurité,. Haaretz la compare à une mère de terroristes jihadistes et salit la mémoire des soldats de Tsahal qui sont tombés. Je vais vous mettre un peu d’ordre dans les idées, messieurs du Haaretz: le judaïsme sanctifie la vie alors que l’Islam jihadiste sanctifie la mort. Tsahal combat pour défendre la vie des citoyens d’Israël alors que les organisations terroristes visent à assassiner des innocents en Israël ou ailleurs dans le monde. Quiconque met les deux sur un même pied montre qu’il est devenu incapable de faire la différence entre le Bien et le Mal et qu’il est atteint par la haine de soi et de son peuple. C’est une chose incroyable de la part d’un journal israélien! Les articles de Haaretz sont lus dans le monde entier et alimentent la haine anti-israélienne. Il ne s’agit plus du cadre du débat légitime entre gauche et droite mais d’une pathologie d’auto-antisémitisme qui est un phénomène socio-psychologique dans lequel le Juif éprouve une haine et un mépris obsessionnels contre son peuple, sa culture, sa tradition, ses usages et contre les Juifs qui tiennent à cette tradition. La responsabilité n’incombe pas uniquement au journaliste qui a écrit cet article mais à la direction et la rédaction de Haaretz qui accepte et même encourage cette haine de soi à longueur d’année… »

Photo Olivier Fitoussi / Flash 90